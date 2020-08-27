Лукашенко заявляє про загрозу від "нестабільних сусідів" Білорусі

Відносно Білорусі розпочалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у четвер під час наради в Мінську, повідомляє Укрінформ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми сьогодні маємо певний етап гібридної, скажемо прямо, війни проти Білорусі. А як це інакше назвати? Засоби масової інформації та інформаційна сфера вражена цією боротьбою, війною протиборчих сторін. Дипломатична бійня проти нас розпочалася і на найвищому рівні", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що "нестабільні сусіди" Білорусі не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів у країні, а й починають втручатися у внутрішні справи, тиснути на державу. "Маємо дипломатичну війну", - сказав Лукашенко.

За його словами, країна зараз змушена витрачати величезні гроші, щоб стабілізувати обстановку на західних кордонах, куди перекинуті деякі військові частини. "Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого в них щодо цього плану не вийде, це я знаю точно", - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомляли про декількох загиблих.