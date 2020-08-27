Кулеба й заступник держсекретаря США обговорили співпрацю і Білорусь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біґеном розвиток співпраці між Україною та США, а також ситуацію в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це міністр повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

“Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі”, - зазначив Кулеба.

Також Біґен разом з Кулебою поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих від російської агресії українських захисників.

“Разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном ми вшанували пам’ять хоробрих українських героїв, які заплатили найвищу ціну, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет України від російської агресії, що триває”, - написав міністр на своїй сторінці у Твіттер.

Стівен Е. Біґен та Дмитро Кулеба вшанували пам'ять українців, що загинули на сході України внаслідок агресії Росії / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

"Сторони обговорили ключові питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США у сферах безпеки та оборони, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій та інше", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС за результатами зустрічі дипломатів.

Кулеба поінформував Біґена про нещодавно ухвалений реформаторський закон про державні оборонні закупівлі. Міністр також висловив щиру вдячність США за підтримку обороноздатності України, зокрема, готовність до передачі нашій державі сучасних патрульних катерів Mark VI.

Зазначається, що американська сторона підтвердила незмінну підтримку України в протидії російській агресії та реалізації реформ.

"Стівен Біґен зауважив, що має дуже позитивний погляд на майбутнє українсько-американських відносин і зазначив, що США впевнені в Україні як надійному партнері. У свою чергу, Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку США", - зазначили в МЗС.

Співрозмовники приділили окрему увагу темі енергетичної безпеки Європи у контексті російського проєкту "Північний потік 2", і домовилися надалі докладати спільних зусиль задля забезпечення диверсифікації постачання енергоносіїв у Європі.

Глава МЗС України запропонував провести чергове засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, аби винести на порядок денний двосторонніх відносин нові амбітні цілі, і отримав запевнення у принциповій готовності до проведення такого засідання.

Окремо було розглянуто ситуацію на тимчасово окупованих Росією територіях сходу України та Криму. Кулеба розповів співрозмовнику про процес створення Кримської платформи задля консолідації міжнародних зусиль з деокупації українського півострова та закликав США підтримати ініціативу та розглянути можливість долучення до неї.

Міністр закордонних справ також наголосив, що Україна прагне надалі збільшувати обсяг торгівлі та інвестицій між двома державами та підтвердив запрошення американським компаніям, які переносять виробництво з інших країн, розміщувати його в Україні.

Окремою темою обговорення стала ситуація у Білорусі та її можливий вплив на безпекову ситуацію у регіоні.

"Сторони наголосили на невідʼємному праві білоруського народу самостійно та вільно вирішувати свою долю на демократичних виборах. Співрозмовники погодилися, що білоруська влада має запобігти подальшому насильству та продемонструвати бажання до мирного врегулювання ситуації та переговорів з опозицією. Сторони підкреслили, що майбутнє Білорусі має залежати виключно від білоруського народу, і жодні зовнішні сили не повинні впливати на цей вибір", - поінформували в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біґен 26 серпня прибув в Україну.

У середу ввечері він зустрівся у Кривому Розі з Президентом Володимиром Зеленським.