США підтримують реформи в Україні – заступник Помпео
Про це заступник Держсекретаря США Стівен Біґен запевнив Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Посольство США у Фейсбуці.
«Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заступник Держсекретаря США Стівен Біґен запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення», - йдеться у повідомленні.
Біґен також зазначив, що США позитивно оцінюють зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ.
Як повідомляв Укрінформ, заступник державного секретаря США Стівен Біґен упродовж 24–27 серпня відвідав Вільнюс, Москву і Київ. Він провів зустрічі з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.
Фото: Посольство США у Фейсбуці