США підтримують реформи в Україні – заступник Помпео

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля українського уряду щодо впровадження реформ, які зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення.

Про це заступник Держсекретаря США Стівен Біґен запевнив Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Посольство США у Фейсбуці.

«Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заступник Держсекретаря США Стівен Біґен запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення», - йдеться у повідомленні.

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Біґен також зазначив, що США позитивно оцінюють зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ.

Як повідомляв Укрінформ, заступник державного секретаря США Стівен Біґен упродовж 24–27 серпня відвідав Вільнюс, Москву і Київ. Він провів зустрічі з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.

Фото: Посольство США у Фейсбуці