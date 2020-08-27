Біган запевнив Зеленського, що Україна має двопартійну підтримку у Штатах

Президент Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом, який запевнив у підтримці України Сполученими Штатами.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео.

"На зустрічі Володимир Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах... Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори", - йдеться у повідомленні.

Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Володимир Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

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Крім того, Володимир Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.

До слова, підприємство є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Як раніше повідомляло агентство, Президент 26 серпня здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину.

Фото: ОП