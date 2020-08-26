На Донбасі за місяць - жодного випадку застосування важкого озброєння

На Донбасі за місяць - жодного випадку застосування важкого озброєння

Укрінформ
Від початку поточної доби, 26 серпня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У штабі нагадали, що сьогодні завершується перший місяць, відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню. За цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не фіксувалося. Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер.

Внаслідок ворожого вогню у лавах Об’єднаних сил немає бойових втрат і поранень. За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

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Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, йдеться у повідомленні.

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