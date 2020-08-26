На Донбасі за місяць - жодного випадку застосування важкого озброєння

Від початку поточної доби, 26 серпня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У штабі нагадали, що сьогодні завершується перший місяць, відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню. За цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не фіксувалося. Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер.

Внаслідок ворожого вогню у лавах Об’єднаних сил немає бойових втрат і поранень. За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, йдеться у повідомленні.