Міну, на якій підірвались бійці ООС, скинули з дрона – штаб

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил напередодні підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, яку окупанти скинули за допомогою БПЛА.

Як передає Укрінформ, таку інформацію уточнила пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«25 серпня в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний», - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС попередньо встановили, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом, що окупанти неодноразово застосовували в Донецькій та Луганській областях.

В пресслужбі також наголосили, що окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони СЦКК більше порушень в цей день зафіксовано не було.

Як зазначається, ворожа провокація із використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 була здійснена на цій ділянці фронту близько 23-ї години 24 серпня, про що повідомлялося раніше.

Як повідомляв Укрінформ, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових.