У зоні ООС на вибухівці підірвалися двоє українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - зазначається у повідомленні.

Воїнів оперативно доставили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.