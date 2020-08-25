У зоні ООС на вибухівці підірвалися двоє українських військових

У зоні ООС на вибухівці підірвалися двоє українських військових

Укрінформ
У зоні проведення операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - зазначається у повідомленні.

Воїнів оперативно доставили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

Стан їхнього здоров’я задовільний.

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На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

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