Окупанти будують нові бліндажі та встановлюють протитанкові міни вздовж доріг – розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій. Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню», - заявила Пампуха.
Крім того, наголосила речниця, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін.
Разом з тим, за інформацією розвідки, окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. Так, 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 24 серпня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі поблизу Майорська.
На Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.