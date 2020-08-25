Окупанти будують нові бліндажі та встановлюють протитанкові міни вздовж доріг – розвідка

Російські найманці використовують запроваджений режим припинення вогню на Донбасі для нарощування інженерного обладнання своїх передових позицій та мінування місцевості вздовж автошляхів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій. Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню», - заявила Пампуха.

Крім того, наголосила речниця, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін.

Разом з тим, за інформацією розвідки, окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. Так, 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 24 серпня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі поблизу Майорська.

На Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.