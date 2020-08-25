Окупанти відкрили провокативний вогонь біля Хутора Вільний

Російські окупаційні війська станом на 12.00 25 серпня влаштували провокацію поблизу Хутора Вільний, відкривши вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано 1 ворожу провокацію на Луганському напрямку. Близько 08:00 противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний. Враховуючи провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - повідомила речниця.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: mil.gov.ua