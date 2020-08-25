У зоні ООС загинув боєць — через необережне поводження зі зброєю

У Зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув старший лейтенант Володимир Рудик.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Володимира", - йдеться у повідомленні.

Водночас ГО "Теребовлянська вежа" повідомляє, що трагедія сталася ще 21 серпня, загинув військовий внаслідок кульового поранення в Новоайдарському районі на Луганщині. Поховали Рудика 23 серпня.

"Володимир, 1989 року народження, мобілізований у квітні 2015 року. На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав 6 державних нагород, але віддав найдорожче - власне життя", - додали у повідомленні.