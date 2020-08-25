У День Незалежності окупанти порушили "тишу" біля Майорська

Минулої доби, 24 серпня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

"Поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.