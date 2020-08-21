Прикордонники Луганського загону в районі ООС виявили схрон із боєприпасами

Підрозділи Об’єднаних сил, серед яких були й військовослужбовці Луганського прикордонного загону, провели профілактичні заходи у місті Попасна і викрили схрон бойовиків.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, передає Укрінформ.

"Під час огляду території нежилого домоволодіння, правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ -62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили вибухонебезпечний предмет і на Донеччині. Зокрема, прикордонний наряд Краматорського загону на узбіччі автомобільної дороги Новогродівка-Селідове виявив гранату Ф-1.

У всіх випадках виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.