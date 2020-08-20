Окупанти один раз порушили “тишу”, втрат немає

Один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано у четвер біля Авдіївки.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемета. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

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Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.