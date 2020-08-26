Президент зустрівся з ветеранами АТО/ООС і матерями загиблих та зниклих безвісти

Президент Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з матерями загиблих українських захисників, ветеранами АТО/ООС та учасниками проєкту Invictus Kryvbas, які змагаються за місце у збірній України на міжнародних "Іграх нескорених".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник подякував Президентові за спілкування з бійцями, які пережили Дебальцівський та Іловайський котли.

Матері загиблих і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі попросили у Глави держави посприяти запуску роботи секретаріату постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи та формувати єдиний реєстр зниклих безвісти. До Зеленського також звернулися з проханням сприяти підтримці законопроєкту про статус полонених і зниклих безвісти – подати документ до парламенту від імені Президента як невідкладний.

"Готовий підтримати цей законопроєкт", – сказав Глава держави.

У Кривому Розі він також зустрівся із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом. Вони відвідали сквер Героїв і вшанували пам'ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів полеглим воїнам АТО та жертвам Іловайської трагедії.

Президент наголосив, що одне з найважливіших завдань для держави – це інтеграція учасників війни у мирне життя та в соціальне середовище.

"І ми, і всі українці після нас будуть завжди вдячні героям, які захистили Україну в тому найтяжчому 2014 році, в наступні роки. Тоді справді була збережена єдність нашої держави – завдяки тому, що об’єдналися всі, суспільство реально стало на захист України", – зазначив Глава держави.

Читайте також: Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам

На Центральному кладовищі Кривого Рогу поховані 82 бійці – учасники війни на Донбасі, 13 з яких – воїни окремого батальйону "Кривбас". 29 серпня 2014 року батальйон втратив в Іловайському котлі 21 бійця.

Як повідомлялося, Президент 26 серпня здійснює робочу поїздку на Дніпропетровщину.