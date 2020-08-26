Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого “Кривбасу”

Президент України Володимир Зеленський відкрив у м.Кривому Розі Дніпропетровської області перший матч за участю відродженого футбольного клубу “Кривбас”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Зазначається, що у Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський відвідав футбольний стадіон “Гірник”, де після відродження грав свій перший матч ФК "Кривбас". Місцева команда проводила матч Кубка України, а її суперником став ФК “Черкащина”.

Глава держави взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар з центру поля, інформує пресслужба Президента.

Перед початком гри Зеленський завітав у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями. Зокрема, у розмові з футболістами “Кривбасу” Президент зазначив, що відродження клубу – це велике щастя для всієї України, й побажав команді дарувати своїм уболівальникам лише позитивні емоції під час гри.

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Футболісти подарували Президенту іменну командну футболку з номером 12.

Також повідомляється, що Зеленський поставив перший підпис на символіці “Кривбасу” на честь проведення першого матчу.

У пресслужбі Президента нагадують, що ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.

У чемпіонатах України “Кривбас” двічі виборював бронзові нагороди в сезонах 1998/1999 та 1999/2000 років. Фіналіст Кубка України у 2000 році. Двічі – у 1999 та 2000 роках – “Кривбас” представляв місто та державу в розіграші Кубка УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Дніпропетровщині.

Фото: ОП