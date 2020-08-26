УДО спростовує застосування сили до мітингувальників у Дніпрі

Інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації.

Про це йдеться у заяві Управління державної охорони у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп! Більше того, інформація про те, що військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації”, - йдеться у заяві.

Наголошується, що військовослужбовці Управління державної охорони України відповідно до положення частини другої статті 19 Конституції України діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Як повідомляли деякі ЗМІ, 26 серпня в ході сутичок з поліцією та охороною президента активістці Руху опору капітуляції зламали ребро, тілесні ушкодження легкого ступеню важкості отримали також Валерій Гарагуц та Надія Святун.