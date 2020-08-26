Зеленському показали, як ремонтують найстарішу школу в Дніпрі

Президент Володимир Зеленський проінспектував перебіг капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою території навчально-виховного комплексу № 33 «Маріїнська багатопрофільна гімназія» у м.Дніпрі.

Будівля гімназії є пам'яткою архітектури місцевого значення та найстарішою школою в місті, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський проінспектував гімназію у Дніпрі/ Фото: Офіс Президента

«Цій школі 155 років, найстаріша школа Дніпра, а виглядає дуже сучасно. Мені було б приємно навчатися в таких класах», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що ремонт освітнього закладу є надзвичайно важливим, адже Дніпропетровщина перебуває в «зеленій зоні», а тому вже наступного тижня діти підуть до школи.

Зеленський оглянув реконструкцію стадіону, а також стан навчального класу початкової школи, малий спортзал та хореографічний зал.

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В ОП розповіли, що ремонтні роботи почали торік, і на сьогодні школа майже готова. Перша черга будівель, де відбуватиметься навчання, відкриється наступного тижня, тож діти на 1 вересня зможуть піти до цього навчального закладу. Зокрема, будівельники утеплили горище та суміщену покрівлю, замінили покриття даху переходу.

Наразі утеплюють фасад, замінюють мережу опалення, проводять внутрішні оздоблювальні роботи в першій черзі будівництва.

Також майже реконструювали шкільний стадіон.

Друга черга будівель, що ремонтуються, відкриється за кілька місяців. Там розміщуються спортивні зали й додаткові класи.

Вартість усіх необхідних передбачених робіт становить понад 120 млн грн, на сьогодні проєкт профінансовано на 61,5 млн грн.

Крім того, Президента поінформували про проєкти, які реалізують на Дніпропетровщині в межах Національної програми «Велике будівництво». Зазначається, зокрема, що у 13 приймальних відділеннях почався ремонт – у жовтні в нові приміщення вже завезуть обладнання.

Також в області оновлюють п'ять спортивних об'єктів, готовність яких становить 70%.

Коштом обласного бюджету будують та реконструюють ще 23 медзаклади, 10 дитсадків і 22 школи.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.