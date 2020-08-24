Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом військовим частинам Сухопутних військ та бригаді морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з указом №343/2020, 40 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування «імені Великого князя Вітовта», а 24 окремому штурмовому батальйону 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ ЗСУ - «Айдар».

Крім того, указом №345/2020 Президент присвоїв 35 окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ почесне найменування «імені контр-адмірала Михайла Остроградського».

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У документах наголошується, що почесні найменування присвоєні "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди відзначення Дня Незалежності України".