Президент із дружиною відвідали поранених бійців у госпіталі

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою у День Незалежності відвідали Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», де поспілкувалися з пораненими військовиками та їхніми близькими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, бороните нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим – здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним – тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності», – звернувся до бійців Президент.

Він вручив військовим державні нагороди.

Президентське подружжя оглянуло діагностичні відділення хірургічного корпусу, відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії, відділення рентгенкардіоваскулярної хірургії, а також ознайомилося з планами щодо будівництва нового корпусу госпіталю.

Глава держави поцікавився, чи надається пораненим уся необхідна допомога. Своєю чергою медики розповіли про стан військових, які зазнали тяжких поранень на передовій, та про їхнє лікування.

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Дружина пораненого військовослужбовця Людмила Ворон, зокрема, подякувала лікарям за роботу та професіоналізм: «Персонал і госпіталь – низько вклоняюсь кожному».

Бійців, які проходять лікування, також привітав музикант Сергій Міхалок з гуртом «Ляпіс 98». Вони виконали композицію «Воины света» та вручили подарунки.

«Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі самі пісні. Сподіваємося, що ви всі одужаєте. І ви будете жити, як і ми, у мирній прекрасній країні», – сказав Міхалок.