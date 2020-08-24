Президент присвоїв звання Героя України трьом громадянам

Президент присвоїв звання Героя України трьом громадянам

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Героя України трьом громадянам.

Вручення державних нагород відбулося під час урочистої церемонії відзначення 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“З нагоди 29-ї річниці Незалежності України Президент Володимир Зеленський на Софійській площі вручив високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, учителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури та мистецтва”, - поінформували в ОП.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно прапорщику В'ячеславу Кубраку.

Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олега Коростельова.

Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.

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Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, «ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність».

«Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський вручив нагороди, почесні звання та медалі / Фото: Офіс Президента та Укрінформ

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Фото: ОП

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