Найкращих медиків України нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона
Як передає кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження відбулося у столичному виставковому центрі «Парковий».
Поважна рада відзнаки за участю представників регіональних рад обрала по одному переможцю у таких номінаціях, як: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).
Медиків нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона//Фото: Євген Котенко, Укрінформ
"Орден святого Пантелеймона" у номінації "Найкращий лікар" отримав Нестор Середюк - професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.
Також під час нагородження відзначили за професіоналізм та милосердя "Медаллю святого Пантелеймона" у таких номінаціях: “За лікарське мистецтво", "За турботу та ласку до хворого", «За наукові розробки в медицині».
Крім того, організатори вручили відзнаки «За видатні заслуги перед народом України» двом медикам.
Лауреати в номінаціях, які не стали переможцями, отримали дипломи.
Як раніше у коментарі Укрінформу повідомив голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм і милосердя "Орден святого Пантелеймона" Василь Князевич, цього року на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок.
Він також додав, що Поважна рада ордену створила робочу групу, яка напрацює пропозиції та звернеться до Президента, аби окремо відзначити лікарів, які борються з пандемією коронавірусу в Україні.
Як повідомлялося, громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується в Україні з 2009 року за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість та духовний розвиток українського народу і держави в цілому.