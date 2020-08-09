Найкращих медиків України нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона

Найкращих медиків України нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона

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Укрінформ
Українським медикам вручили відзнаки "Орден святого Пантелеймона" та "Медаль святого Пантелеймона".

Як передає кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження відбулося у столичному виставковому центрі «Парковий».

Поважна рада відзнаки за участю представників регіональних рад обрала по одному переможцю у таких номінаціях, як: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).

Медиків нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона//Фото: Євген Котенко, Укрінформ

"Орден святого Пантелеймона" у номінації "Найкращий лікар" отримав Нестор Середюк - професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.

Також під час нагородження відзначили за професіоналізм та милосердя "Медаллю святого Пантелеймона" у таких номінаціях: “За лікарське мистецтво", "За турботу та ласку до хворого", «За наукові розробки в медицині».

Крім того, організатори вручили відзнаки «За видатні заслуги перед народом України» двом медикам.

Лауреати в номінаціях, які не стали переможцями, отримали дипломи.

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Як раніше у коментарі Укрінформу повідомив голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм і милосердя "Орден святого Пантелеймона" Василь Князевич, цього року на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок.

Він також додав, що Поважна рада ордену створила робочу групу, яка напрацює пропозиції та звернеться до Президента, аби окремо відзначити лікарів, які борються з пандемією коронавірусу в Україні.

Як повідомлялося, громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується в Україні з 2009 року за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість та духовний розвиток українського народу і держави в цілому.

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