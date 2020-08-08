Харківська майстерня "Гараж хаб" передала лікарям перші 30 масок найвищого рівня захисту

Відкрита майстерня «Гараж хаб», яка діє у Харкові, передала медикам чотирьох лікарень перші 30 захисних масок PAPR найвищого рівня захисту.

Цей факт кореспонденту Укрінформу прокоментував співзасновник майстерні «Гараж хаб», інженер-розробник Роман Видро.

«Засоби індивідуального захисту, якими забезпечені наші лікарі, не завжди здатні зупинити вірус. Українські протоколи все ще рекомендують використовувати медичні маски і респіратори №95. У той час як Центром контролю захворювань США (CDC) рекомендований саме PAPR, він уже світовим стандартом медичного захисту. Проте купити закордонні аналоги українські лікарні не можуть, вартість одного шолома американського виробництва сягає близько тисячі доларів», - зазначив Роман Видро.

"Гараж хаб" передав лікарям 30 захисних масок PAPR / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, виготовлення одного шолому марки «Гараж хабу» коштує усього 2000 гривень.

Особливістю харківської розробки є її висока безпека при низькій собівартості.

«Наші маски обладнані сертифікованим НЕРА-фільтром, що відфільтровує 99,9% частинок. Промисловий вентилятор забезпечує постійний приток повітря, примусову фільтрацію та комфорт для лікаря. Скло у PAPR не запотіває, і він не натирає обличчя, як звичайні повнолицеві маски. Капюшон виготовлено з поліетиленової плівки, а комфорт для шиї і додаткову герметичність забезпечує комір», - пояснив розробник.

PAPR заряджається від розетки, датчики показують стан батареї. Ще одна особливість - мінімізація рівня відходів. Як запевнив Видро, за той час, поки працює один фільтр у PAPR, можна змінити й викинути на сміття кількасот респіраторів №95.

Перші 30 екземплярів отримали лікарі Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні, Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 і Обласного клінічного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення.

«На черзі ще 120 масок для семи міст України. Їх передадуть реанімаційним бригадам Івано-Франківська, Львова, Сєвєродонецька, Києва, Чернівців, Полтави і Сум. Кошти на матеріали зібрали завдяки приватним пожертвам (200 тисяч гривень). Ще більш ніж на 100 тис. грн. Виробництво профінансував МФ «Відродження», - пояснив Роман Видро.

За його словами, до кампанії збирання грошей з благодійним онлайн-аукціоном долучилися діячі культури, серед яких - Сергій Жадан, Андрій Курков, студія Aza Nizi Maza та інші.

Зараз харківські розробники PAPR планують розпочати процес сертифікації. В такому разі виготовлення й закупівлю масок зможуть підтримувати державні структури та великі міжнародні фонди.