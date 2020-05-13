В Україні розробили захисні шоломи для лікарів - у 15 разів дешевші від аналогів

Інженери з Харкова розробили захисні шоломи для лікарів, що в 15 разів дешевші від закордонних аналогів.

Про це Укрінформу повідомили партнери проєкту Yak.Today та відкритої майстерні «гараж хаб» – PR-агенція "Bagels & Letters".

«Тестова партія передана харківським лікарям. Тепер інженери шукають виробників для масового виробництва. В Україні повнолицеві маски з примусовою фільтрацією повітря (PARP), що необхідні для роботи в інфекційних відділеннях, не виробляють. Вартість західних аналогів – від 1 тисячі доларів, собівартість розробки харківських інженерів відкритої майстерні «гараж хаб» – трохи менше 2000 грн (вартість матеріалів - 1298 грн). Фільтр, яким обладнані шоломи, зупиняє не менш ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, інженери відкритої майстерні «гараж хаб» створили ці маски на запит місцевих лікарів. Технічну документацію виклали на створену ними платформу для безкоштовного обміну інженерними рішеннями Yak.today. На відміну від попередніх інструкцій, які є в повністю відкритому доступі, техдокументацію до PARP безкоштовно передаватимуть на попередній запит – щоб мати змогу верифікувати виробників і убезпечити лікарів.

В агенції уточнили, що пілотну партію безкоштовно передали харківським лікарням: регіональному перинатальному центру (де потрібен високий ступінь захисту породіль), 8-ій дитячій та 22-ій дорослій інфекційним лікарням. Маски PARP (powered air purifying respirator) харківської розробки працюють на автономному живленні і забезпечені не лише фільтром і витяжкою, а й датчиками стану фільтру та заряду батареї. Потужності маски вистачає на 8 - 12 годин безперервної роботи. Батарея заряджається від звичайної розетки.

Розробники пояснюють: конструкція маски-шолома, виготовленої з поліетиленової плівки та полікарбонату, повністю захищає вдягнутого в неї лікаря від контакту з фізіологічними рідинами пацієнтів від чхання та кашлю. А щоб одягнений у щільний пластик лікар не задихнувся, шолом має витяжку, обладнану фільтром. Згідно з даними виробника та різноманітними дослідженнями, фільтр НЕРА Н13 зупиняє не менше ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм. Постійну циркуляцію повітря забезпечує промисловий вентилятор. «Можна було б на цьому і зупинитися, але нам важливі всебічна безпека та комфорт лікарів. Тому тут є два датчики: один повідомляє про те, що фільтр майже засмітився або заблокований і його треба змінити, другий – про те, що батарея скоро сяде. В обох випадках лікареві чи лікарці треба перейти в безпечне приміщення та поміняти шолом або змінити фільтр», - пояснює інженер Дмитро Мельников, один із розробників маски PARP.

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Перша, пілотна, партія – всього 5 штук. Вони виготовлені завдяки приватним внескам читачів сторінок "гараж хабу” у соцмережах. Роман Видро, один із засновників платформи Yak.Today пояснює, що Yak.Today – це фактично відкрите конструкторське бюро. «У нас немає ні можливостей, ані задачі стати виробничим цехом. Ми створюємо діючі прототипи, передаємо їх на тестування в реальних умовах лікарень та викладаємо всю технічну документацію у відкритий доступ. Тепер потрібно, щоб хтось узяв на себе масове виробництво. Ми ведемо перемовини з двома підприємствами і будемо раді долученню всіх, хто зможе взяти на себе фінансування, виготовлення й логістику. Наші консультації виробникам будуть безкоштовними – але ми наполягаємо, щоб виробник дотримувався рекомендованої нами ціни шолому», - говорить він.

Обладнання, потрібне для виготовлення маски, – декілька типів ЧПК-верстатів –лазер, фрезер, 3d-принтер, базове обладнання для роботи з електронікою. У виробничих умовах можна виготовляти сотні масок на добу; у майстрів «гараж абу» в умовах майстерні на кожен шолом іде близько двох годин.

Головна лікарка харківського регіонального перинатального центру, фахівчиня з реаніматології Ірина Кондратова, одна з консультанток проєкту Yak.Today, говорить: “Українські протоколи рекомендують використовувати респіратори N95, а якщо їх немає, то FFP3 і FFP2. PAPR в українських протоколах немає, тому що їх немає в Україні взагалі. У свою чергу CDC (Центр контролю захворювань, США) також рекомендує використовувати N95 та інші повнолицеві і напівлицеві респіратори, але при цьому зазначає, що за ефективністю PAPR перевершує їх усі і може бути використаний у будь-яких ситуаціях".

Окрім високого ступеня захисту, у масок-шоломів є ще одна важлива гуманістична складова: коли лікар у звичайній масці – пацієнт не бачить його обличчя і це травматично для пацієнтів в умовах повної ізоляції інфекційного відділення, де їх навіть не можуть навідати близькі. У шоломі цей важливий контакт з емоціями людського обличчя зберігається. Звісно, для реанімацій, де пацієнти перебувають у стані медичної коми, це не суттєво, але суттєво для терапії.

Докладну інформацію про те, як влаштований PARP, можна прочитати на сайті проєкту.

Як повідомлялося, Yak.today – це платформа інженерних рішень для протидії коронавірусу від українських майстрів та медиків. Тут медики можуть повідомити про потреби, а майстри й інженери викладають свої розробки: покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв. На Yak.Today є як інструкції до речей, які будь-хто може зробити вдома, так і до тих, які потребують базового обладнання та фахових навичок.

Мета платформи – допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Найпоширеніша потреба – засоби захисту (щитки, костюми та інше).

Команда закликає долучатися всіх, хто має свої розробки, знає запити медиків або готовий займатися постачанням у лікарні.

Зараз над сайтом Yak.today працюють інженери «гараж хабу» з Харкова, Maker Faire та HackLab із Києва, IEB з Одеси, 3DTECH зі Львова, Metalab із Івано-Франківська й інших відкритих майстерень та окремі спеціалісти з різних міст України.

Проєкт Yak.Today виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).