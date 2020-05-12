Французький інженер представив "антикоронавірусні" сидіння для літаків

Французький авіаційний інженер Флоріан Баржо представив конструкцію сидінь, яка дозволить частково убезпечити пасажирів літаків від поширення COVID-19 під час перельотів.

Про це повідомляє CNN.

«Баржо вважає, що те, що хочуть авіакомпанії, - це не повний редизайн салону або встановлення нових сидінь, а комплект, що легко знімається і який можна встановити за необхідності», - йдеться у повідомленні.

Дизайн сидінь у літаках, що убезпечить пасажирів від COVID-19

Інженер запропонував встановити на сидіннях мобільну конструкцію, яка розділяє двох пасажирів, що сидять поруч. Панель також захищає їх від тих, хто сидить попереду та позаду.

Свій проєкт Баржо назвав PlanBay.

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Конструкція прилягає до порожнього сидіння посередині, завдяки чому пасажири, що сидять біля вікна та проходу, можуть підтримувати соціальну дистанцію один від одного.

За словами Баржо, процес встановлення захисних панелей досить простий, його легко виготовити, а вартість буде низькою.

«Ідея зйомного комплекту має сенс, коли потреба в санітарних заходах є тимчасовою та/або обмеженою географічною територією», - каже Баржо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.