CERN проти коронавірусу: науковці створюють ШВЛ на основі фізики елементарних частинок

Дослідники Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ініціюють застосування сучасних високих технологій у глобальній протидії пандемії COVID-19.

Про це йдеться у заяві створеної при цій міжнародній лабораторії (м. Женева) робочої групи «CERN проти COVID-19», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Одним із проєктів, який реалізується, є створення нового обтічного вентилятора високої енергії (HEV). Ініціативу просувають група фізиків й інженерів із мережі LHCb спільно із CERN. В умовах поширення пандемії багато пацієнтів лікарень потребують апаратів вентиляції легенів, що призвело до їх глобальної нестачі», - заявили в CERN.

Зазначається, що у новому приладі будуть застосовані сучасні технології фізики елементарних частинок (фізика високої енергії).

Апарати будуть призначені для пацієнтів середньої тяжкості перебігу хвороби, а також на етапі відновлення.

Окрім цього, CERN готовий застосовувати з метою глобальної боротьби з COVID-19 свої потужні комп'ютерні засоби та інші технічні ресурси.

Технологія 3D-друку вже застосовується для оптимізації виробництва засобів захисту, зокрема, масок і прозорих термопластикових екранів.

Нині також тривають дослідження із застосування сучасних комп'ютерних технологій у процесі створенні вакцини проти коронавірусу.

Як наголошують у CERN, усі розробки матимуть відкриті ліцензії, щоб дозволити їхнє виробництво і застосування на місцях.

фото: Jacques Fichet, Samuel Hertzog/CERN