Як Tesla збирає “штучні легені” з автозапчастин

Компанія Tesla Ілона Маска показала, як виготовляються апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) з автозапчастин власного виробництва.

Відповідне відео розміщене на власній сторінці компанії в YouTube.

За слова одного з інженерів Tesla, вони хочуть виробляти апарати ШВЛ із власних автозапчастин, які є для них відомими та надійними.

Ідеться про різні автозапчастини та екран із автомобіля Tesla Model 3.

Він також показав схему, на якій розписаний процес роботи самого пристрою, який допомагає людям дихати, коли вони не можуть це зробити самостійно.

Як повідомлялося, засновник компанії Tesla Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з Covid-19.

«У нас є додатково схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він у Twitter, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

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У відповідь колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати штучної вентиляції легень.

Пізніше посольство України в США встановило контакт з офісом компанії Tesla, засновник якої Ілон Маск запропонував забезпечити лікарні різних країн апаратами штучної вентиляції легень.