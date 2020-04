Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.

Про це американський бізнесмен написав у своєму Twitter.

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

Єдина вимога Маска полягає в тому, щоб обладнання було доправлене негайно до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів, а не відправлене припадати пилом на склад.

Читайте також: Маск передав Каліфорнії понад тисячу апаратів для вентиляції легень

Раніше Маск закупив і передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Як повідомляв Укрінформ, автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co і Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів та іншого медичного обладнання.