Азербайджан розробив свій апарат ШВЛ

Азербайджанські інженери розробили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для лікування інфікованих коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє портал OXU.az.

«Молоді азербайджанські інженери розробили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ), що застосовується при лікуванні інфікованих коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Після апробації пристрій буде передано в медустанови.

Нині команда з трьох осіб може виготовити протягом дня п'ять таких апаратів ШВЛ.

Крім того, азербайджанські інженери розробили пристрій, який знезаражує предмети побуту.

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Обидва апарати протестовані та готові до використання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі зареєстровано 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 721 734 особи одужали і 184 235 осіб померли.

Фото: oxu.az