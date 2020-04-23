Азербайджан розробив свій апарат ШВЛ
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Укрінформ
Азербайджанські інженери розробили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для лікування інфікованих коронавірусом (COVID-19).
Про це повідомляє портал OXU.az.
«Молоді азербайджанські інженери розробили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ), що застосовується при лікуванні інфікованих коронавірусом», - йдеться у повідомленні.
Після апробації пристрій буде передано в медустанови.
Нині команда з трьох осіб може виготовити протягом дня п'ять таких апаратів ШВЛ.
Крім того, азербайджанські інженери розробили пристрій, який знезаражує предмети побуту.
Обидва апарати протестовані та готові до використання.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі зареєстровано 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 721 734 особи одужали і 184 235 осіб померли.
Фото: oxu.az