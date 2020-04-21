В Україну прибули найсучасніші апарати ШВЛ з Ізраїлю

Почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер придбав для українських лікарень шість апаратів штучної вентиляції легень.

ро це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook.

"6 апаратів ШВЛ для порятунку пацієнтів з COVID-19 придбав для українських медзакладів почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер. За сприяння МЗС України та Посольства України в Ізраїлі, апарати ШВЛ вже прямують до лікарень", - ідеться в повідомленні.

МЗС України подякувало почесному консулу за таку потрібну для країни гуманітарну допомогу.

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Як повідомлялося, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.