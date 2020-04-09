У Харкові запустили платформу Yak.Today для пошуку рішень щодо протидії коронавірусу

Інженери й мейкери з "гараж хабу" - соціальної платформи та відкритої майстерні, запустили платформу Yak.Today для пошуку інженерних рішень щодо протидії коронавірусу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.

"В умовах гіпернавантаження під час епідемії швидкість та ефективність роботи медичної команди може залежати від якогось дуже простого гачка, прикрученого в потрібному місці, чи там швидкості надягання захисних рукавичок. Для цього й створено платформу Yak.Today, щоб медики мали повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки: покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництва, що не потребує спеціальної сертифікації та високотехнологічного устаткування", - зазначив Видро.

За його словами, зараз на сайті платформи вже є інструкції до речей, які будь-хто може зробити вдома, а також ті, які потребують деякого обладнання та фахових навичок. "Найпоширеніша потреба - засоби захисту, у тому числі, щитки та костюми. На сайті вже є інструкції до виготовлення щитків на виробництві, на 3D-принтері та в звичайних домашніх умовах. Найближчим часом з’являться креслення і пояснення до кисневого концентратора, шлема з примусовою фільтрацією повітря - це маска PARP", - додав Видро.

Партнерська група волонтерів під керівництвом координатора Єгора Іштвана не лише виклала на сайт інструкцію, але й виготовила та розвезла до лікарень Харкова понад 450 захисних щитків. У планах - виготовити загалом не менш, як півтори тисячі щитків. Допомогти може кожен, хто має 3D-принтер, або готовий профінансувати закупівлю пластика.

"На сайті Yak.Today можна подати власну інструкцію: її перевірить команда спеціалістів, та, за потреби, допрацює й додасть необхідні дані. До того ж, лікарі перевіряють проєкти на придатність для реального застосування. Деякі інженерні рішення вже перевірені в лікарнях, інші ще розробляються на запит медиків", - зазначив Видро.

Команда проєкту закликає ділитися інструкціями всіх, хто має свої напрацювання або переклади з іноземних джерел. Наразі над сайтом Yak.today працюють інженери “гараж хабу” з Харкова, Maker Faire та HackLab із Києва, Metalab із Івано-Франківська й інших відкритих майстерень та окремі спеціалісти з різних міст України.