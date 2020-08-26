Зеленський і Помпео поговорили телефоном про Донбас і Білорусь

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання двосторонньої співпраці та процес мирного врегулювання на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили в телефонній розмові актуальні питання двосторонньої співпраці, процес мирного врегулювання на Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Помпео привітав Україну та весь український народ з 29-ю річницею незалежності.

Водночас повідомляється, що Зеленський відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримання стабільності економіки й державних фінансів України.

Також глава держави наголосив на винятково важливому значенні для України співпраці зі США у сфері безпеки та вжиття заходів для забезпечення її реалізації.

Зазначається, що Президент поінформував Державного секретаря про зусилля української сторони для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі та подякував за незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України.

«31 день триває режим «тиші» на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці – Європи й вашій», – сказав Зеленський.

Як зазначається, Помпео привітав це досягнення й відзначив, що Україна має двопартійну підтримку США.

Також повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками з низки міжнародних питань, зокрема в межах обговорення ситуації в Білорусі.

«Головне – щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави», – наголосив Зеленський.

Він також висловив надію, що воля білоруського народу буде реалізована найближчим часом.

Крім того, зазначається у повідомленні, Президент зауважив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес, і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США.

Також Зеленський відзначив, що більш детально деякі питання двосторонніх відносин він обговорить із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом під час зустрічі у Кривому Розі.

Фото: пресслужба Президента