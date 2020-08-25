Зеленський: Владі та суспільству Білорусі не пізно почати діалог

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Білорусі та суспільство мають почати діалог, щоб уникнути кровопролиття.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Укрінформ.

«Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що «не побажав би їм тих же подій, які були у нас у 2014 році».

«Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх убивали, або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що ще не пізно владі й суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим», - сказав Зеленський.

При цьому він додав: «І, по-третє, я скажу це чесно, але не як Президент України. Я думаю, якби мене запитали, що б я зробив... Як мені всіх заспокоїти? Я б сказав: «Через місяць пройдуть нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче - беріть участь! ».

Далі, за словами Зеленського, він би запросив міжнародних спостерігачів на нові вибори.

«І вже після цих результатів - питань не залишилося б. Я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно й увійшло б в історію», - підсумував Зеленський.

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