Зеленський пропонує пом’якшити умови в’їзду в Україну для білорусів

Президент Володимир Зеленський вважає, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це він заявив на традиційній селекторній нараді у вівторок, 25 серпня.

«Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Фото: Офіс Президента