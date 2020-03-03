У МЗС розповіли, як завершать угоду щодо продажу "Мотор Січі"

Угоду щодо продажу "Мотор Січі" буде завершено з урахуванням інтересів усіх сторін, тож ця ситуація не позначиться на відносинах України з китайськими і американськими партнерами.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

"Я переконаний, що все буде завершено з урахуванням інтересів усіх сторін", - сказав дипломат.

На уточнююче запитання, чи не погіршить очікуване рішення щодо цієї угоди відносин України з китайськими і американськими партнерами, він відповів, що "це не входить в наші плани".

Заступник міністра зауважив, що угода щодо продажу "Мотор Січі" - це приклад ситуації, коли мала спрацювати система контролю за чутливими інвестиціями, коли є стандартна економічна діяльність, але в деяких випадках її потрібно обмежувати з погляду інтересів національної безпеки.

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У цьому контексті він розповів, що стояв біля витоків створення системи експортного контролю України у 2002 році, коли після сумнозвісного «кольчужного скандалу» і скандалу з ракетами Х-55 американська сторона запропонувала Україні відповідну допомогу.

Водночас за час, що минув, складність викликів і загроз у сфері контролю за міжнародними передачами товарів, технологій подвійного призначення, значно розширилася, зазначив Божок.

"Тепер національну систему експортного контролю України треба розвивати і вдосконалювати... Ми домовилися з нашими американськими партнерами про започаткування нового проєкту з удосконалення - тут я хотів би вжити англійське слово upgrade (тобто подальше зміцнення, розвиток) - національної системи експортного контролю України з метою перетворення її на систему контролю за стратегічною торгівлею. Тобто, ми додамо до нашої національної системи декілька нових елементів, зокрема систему виявлення чутливих технологій, які можуть створювати загрозу з точки зору глобальної безпеки, а також систему контролю за так званими чутливими інвестиціями, тобто закордонними інвестиціями в ключові з точки зору національної і міжнародної безпеки сектори економіки", - поінформував дипломат.

Він додав, що з такими самими проблемами стикається останнім часом Європейський Союз.

"Саме тому вони почали замислюватися, що їм треба теж у себе створювати таку систему, яку ми вже почали створювати в Україні", - зазначив Божок.

Як заявляв наприкінці листопада 2019 року директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус, китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ". 21 листопада стало відомо, що Укроборонпром звернувся до Антимонопольного комітету з проханням продовжити розгляд цього питання на два місяці.

15 січня в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) на запит Укрінформу повідомили, що наразі не призначили дату розгляду справи щодо продажу акцій АТ “Мотор Січ” китайським компаніям.

13 грудня 2019 року під час спілкування з журналістами почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу. За його словами, разом з купівлею акцій китайська сторона зобов'язалася інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Проти придбання акцій "Мотор Січ" виступали США, стверджуючи, що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю.

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства постачається у понад 100 країн світу.