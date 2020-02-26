Цьогоріч "Мотор Січ" планує сертифікувати вертоліт "Надія"

АТ "Мотор Січ" має намір сертифікувати в 2020 році композитний вертоліт українського виробництва МСБ-2 "Надія".

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив президент компанії В'ячеслав Богуслаєв.

«Ми подали заявку і спробуємо в цьому році сертифікувати вертоліт», - сказав Богуслаєв.

МСБ-2 "Надія" належить до класу легких вертольотів, він буде на 40% складатися з композитних матеріалів.

"Ми співпрацюємо з європейськими фахівцями, готуємо повністю композитний корпус. Харківський авіаційний завод нам виготовив стапель і ми замовимо новий фюзеляж на "Надію", - зазначив Богуслаєв.

За його словами, "Мотор Січ" освоює композитне виробництво, вже придбані технології, навчений персонал, і найближчим часом на підприємстві планують розпочати випуск композитних лопатей.

Як повідомлялося, АТ "Мотор Січ" - одне з провідних підприємств із випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок. Воно засноване в 1907 році, авіаційні двигуни випускає з 1916 року.