Продаж Мотор Січі китайським компаніям: АМКУ наразі не призначив дату розгляду справи

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) наразі не призначили дату розгляду справи щодо продажу акцій АТ “Мотор Січ” китайським компаніям.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України на запит Укрінформу.

“Так, розгляд справи по "Мотор Січ" був перенесений. Наскільки нам відомо, у межах цього терміну ще є час, тому дата винесення питання на Комітет ще не відома”, - розповіли в АМКУ.

Як заявляв у кінці листопада 2019 року директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус, китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ". 21 листопада стало відомо, що Укроборонпром звернувся до Антимонопольного комітету з проханням продовжити розгляд цього питання на два місяці.

13 грудня 2019 року під час спілкування з журналістами почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу. За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Проти придбання акцій "Мотор Січ" виступали США. Там стверджували, що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю.

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства постачається у понад 100 країн світу.