Богуслаєв підтвердив передачу акцій "Мотор Січі" китайським компаніям

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. Угода укладалася через біржу.

Про це він розповів представникам ЗМІ 13 грудня під час їх перебування на підприємстві.

"Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції", - сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

"Вони (інвестори - ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (складання вертольотів - ред.) робиться китайським коштом. Або б цього не було, а був би склад металу. Ще 150 млн доларів прийдуть наступного року. Якщо б ми їх не знайшли, то ви б тут не стояли, і я б з вами не розмовляв", - зазначив Богуслаєв.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Голова концерну "Укроборонпром" Айварас Авбромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет. Абромавічус також висловив упевненість, що угоди з такими стратегічно важливими підприємствами має контролювати держава.

Проти придбання акцій "Мотор Січ" виступали США. Там стверджували, що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю.

ПАТ "Мотор Січ" є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства поставляється у понад 100 країн світу.