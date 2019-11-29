Укроборонпром може потрапити під санкції США через "Мотор Січ" — АМКУ

В Антимонопольному комітеті (АМКУ) допускають можливість потрапляння Укроборонпрому під антиросійські санкції США через операції з купівлі підприємства Мотор Січ спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.

Про це очільник АМКУ Юрій Терентьєв розповів в ефірі Радіо НВ.

"Можна опинитися в повністю абсурдній ситуації, коли китайська сторона разом з Укроборонпромом отримала б контроль над цим підприємством. При цьому США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку постачання Вертольотам Росії - і виникне ситуація, коли Укроборонпром з Мотор Січ виявляться в американських антиросійських санкціях", — зазначив Терентьєв.

Він додав, що в цій ситуації під американськими санкціями можуть виявитися всі українські підприємства, які фінансують Укроборонпром, в тому числі і держбанки. На думку глави АМКУ, і підприємство, і уряд, повинні враховувати ці ризики при укладанні угоди.

«Така юридична конструкція за участю Укроборонпрому була підтримана Кабміном ще при Гройсману (Володимир Гройсман, експрем'єр-міністр — ред.) і Кубіву (Степан Кубів, ексміністр економрозвитку — ред.). Були дані відповідні дозволи на проведення цих переговорів і дій. Тобто, якщо українська сторона свідомо приймає рішення відмовитися від співпраці з китайцями за цим проєктом, то повинні бути ухвалені рішення як на рівні Укроборонпрому, так і на рівні уряду », — додав Терентьєв.

Концерн Укроборонпром зажадав два місяці на підготовку документів по концентрації.

За словами гендиректора держконцерну Айвараса Абромавичуса, китайська компанія Skyrizon вже придбала більше 50% акцій запорізького заводу Мотор Січ.

Раніше повідомлялося, що 7 червня в Антимонопольний комітет було подано спільну заяву від імені держави Україна в особі Укроборонпрому і китайських компаній Skyrizon і Xinwei на концентрацію відповідно більше 25% і 50% акцій Мотор Січі з метою спільного управління і контролю над підприємством. 19 червня був підписаний основний пакет договорів, який набуде чинності автоматично після отримання позитивного рішення антимонопольного відомства. У разі дозволу АМКУ на покупку, китайські інвестори пообіцяли внести до держбюджету $ 100 млн на розвиток авіабудівної галузі України.

Фото: capital.ua