Абромавичус — про купівлю Мотор Січі: Угода дісталася нам "у спадок"

Державний концерн "Укроборонпром" направив до Антіномонопольного комітету України запит про продовження на два місяці розгляду заявки на придбання акцій підприємства "Мотор Січ".

Про це розповів директор держконцерну Айварас Абромавичус в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"Вчора ми направили до Антимонопольного комітету запит про продовження термінів на два місяці. Сподіваюся, протягом цього часу комітет прийме рішення", - повідомив він.

Абромавічус розповів, що угода дісталася нинішньому керівництву "Укроборонпрому" "у спадок": акції приватного підприємства були придбані китайськими інвесторами. Зокрема, за його словами, покупець попросив про можливість консолідувати більше 50% акцій заводу.

Абромавичус вважає, що за ці два місяці буде проведено аудит взаємин конструкторського бюро "Івченко прогрес" і "Мотор Січі".

"Ми хочемо домовитися з новими власниками про наші взаємини, вони хочуть підписати нові ліцензійні договори. Тому ще два місяці буде така ситуація. Використовуємо цей час для конкретизації", - зазначив він.

На його думку, компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати.

Директор "Укроборонпрому" також висловив думку про необхідність прийняти такий же закон, як і в інших розвинених країнах, що при покупці іноземними інвесторами критично важливих підприємств держава повинна мати право вето.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом для держави є збереження "Мотор Січі", крім того, необхідно з'ясувати, хто хотів знищити це стратегічне підприємство.

Як повідомлялося, в серпні США попереджали Україну про ризики продажу "Мотор Січі" китайському бізнесу. Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що угода про "Мотор Січ" сприймається американськими чиновниками як черговий крок Китаю до розширення свого військового потенціалу. Повідомлялося також, що придбання компанії "Мотор Січ" буде сприяти нарощуванню військових сил КНР, що Вашингтон намагався стримати через введення ембарго на продаж товарів військового призначення.