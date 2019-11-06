Укроборонпром визначить підприємства, які віддадуть на приватизацію

Наглядова рада Укроборонпрому на своєму засіданні 26 листопада визначить кількість підприємств, які будуть передані на приватизацію.

Про це генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус розповів під час наради в рамках робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас зараз 137 підприємств, велика кількість з них нічого спільного з Укроборонпромом не має і не повинна мати в майбутньому. Вони, в тому числі, заважають розвитку тих здорових компаній, які знаходяться в системі Укроборонпрому. Ми дізнались, що у нового директора Фонду держмайна зовсім інший підхід, ніж був до цього. Вони готові забрати в тому числі й проблемні, неактивні підприємства з судовими тяжбами, з боргами тощо. Тому наступна Наглядова рада Укроборонпрому 26 листопада з'ясує та запропонує після цього Кабінету міністрів, які підприємства в достатньо великій кількості, що не виробляють нічого для наших військових, передати в Фонд держмайна і таким чином показати на своєму прикладі, що ми теж реформуємось”, - зазначив Абромавичус.

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У свою чергу Президент України Володимир Зеленський доручив вирішити питання працевлаштування персоналу тих підприємств, які будуть виставлені на приватизацію.

“Якщо якісь підприємства вам не потрібні, вони не працюють... потрібна альтернатива, де ці люди будуть працювати”, - зазначив він.