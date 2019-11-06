Абромавичус пропонує скликати Радбез із питань оздоровлення ОПК

Гендиректор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус запропонував скликати засідання Ради національної безпеки і оборони з питань фінансового оздоровлення Оборонно-промислового комплексу.

Про це він заявив під час наради щодо діяльності ДК "Укроборонпром" в рамках робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я би пропонував скликати РНБО по фінансовому оздоровленню всього Оборонно-промислового комплексу, щоб підійшли комплексно до системи, в тому числі й списання боргів, в тому числі, щоб компанії (Укроборонпрому — ред.) не сплачували за ці великі гектари податок місту за те, що вони не використовують, щоб міста забрали собі те, що їм потрібно в соціальній сфері — дитячі садки, інші речі", - запропонував Абромавичус.

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Він нагадав, що у власності підприємств концерну Укроборонпрому є велика кількість надлишкового майна, яке призводить до накопичення боргів та не дозволяє компаніям спрямовувати кошти на розвиток. Тож концерн має продемонструвати, як він буде реформуватись та трансформуватись, і лише після цього брати допомогу від держави.

На думку Абромавичуса, вирішення комплексних проблем потрібно проводити на майданчику Офісу Президента, Уряду або РНБО.