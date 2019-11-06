Абромавичус хоче звільнити заводи Укроборонпрому від сплати дивідендів на час війни

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус запропонував кошти, які підприємства концерну сплачують у вигляді дивідендів до бюджету, спрямувати на погашення заборгованості по зарплатах та на модернізацію цих підприємств.

Про це він зазначив під час наради щодо діяльності ДК "Укроборонпром" в рамках робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступний рік, на жаль, з бюджету ми бачимо, що Мінфін буде просити від державних підприємств, включно з підприємствами військово-промислового комплексу, 90% від прибутку у вигляді дивідендів. Тому я звертаю увагу на це, і пропоную, щоб в такий складний період ми не платили дивіденди, а, по-перше, впоралися з тим, що стосується заборгованості із зарплатами, а потім модернізували", - зазначив Абромавичус.

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Він також повідомив, що керівництво Укроборонпрому має план виведення концерну з кризи, однак без державної підтримки нічого не вийде.

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Абромавичус також поінформував, що наразі Укроборонпром сплачує 6,5 млрд грн податків та 1 млрд грн дивідендів на рік. "Зараз ми платимо 6,5 млрд податків в рік плюс 1 млрд дивідендів. Це абсолютно ненормальна справа, коли в час війни, коли потрібна модернізація потужностей, коли є заборгованість по зарплатні, ми платимо мільярд гривень дивідендів", - наголосив керівник концерну.