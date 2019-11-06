Абромавичус хоче звільнити заводи Укроборонпрому від сплати дивідендів на час війни

Абромавичус хоче звільнити заводи Укроборонпрому від сплати дивідендів на час війни

Укрінформ
Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус запропонував кошти, які підприємства концерну сплачують у вигляді дивідендів до бюджету, спрямувати на погашення заборгованості по зарплатах та на модернізацію цих підприємств.

Про це він зазначив під час наради щодо діяльності ДК "Укроборонпром" в рамках робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступний рік, на жаль, з бюджету ми бачимо, що Мінфін буде просити від державних підприємств, включно з підприємствами військово-промислового комплексу, 90% від прибутку у вигляді дивідендів. Тому я звертаю увагу на це, і пропоную, щоб в такий складний період ми не платили дивіденди, а, по-перше, впоралися з тим, що стосується заборгованості із зарплатами, а потім модернізували", - зазначив Абромавичус.

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Він також повідомив, що керівництво Укроборонпрому має план виведення концерну з кризи, однак без державної підтримки нічого не вийде.

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Абромавичус також поінформував, що наразі Укроборонпром сплачує 6,5 млрд грн податків та 1 млрд грн дивідендів на рік. "Зараз ми платимо 6,5 млрд податків в рік плюс 1 млрд дивідендів. Це абсолютно ненормальна справа, коли в час війни, коли потрібна модернізація потужностей, коли є заборгованість по зарплатні, ми платимо мільярд гривень дивідендів", - наголосив керівник концерну.

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