НАБУ завершило розслідування справи про збитки Укроборонпрому на 1,68 мільйона

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом САП завершили розслідування факту завдання збитків державному підприємству «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння».

Про це повдіомлє пресслужба НАБУ.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП завершили розслідування факту завдання збитків державному підприємству «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» (далі — ДП «КБ «АО»), яке входить до складу ДК «Укроборонпром»», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ нагадали, що 26 листопада 2019 року підозрюваному, колишньому керівнику підприємства, відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до Вищого антикорупційного суду.

Дії підозрюваного кваліфікували за 2 ст. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Як встановило слідство, у 2015 році керівник ДП «КБ «АО», зловживаючи своїм службовим становищем організував із порушенням визначеної процедури закупівлю обладнання за істотно завищеними цінами, в результаті чого інтересам держави завдано 1,68 млн грн збитків.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2018 року після визначення підслідності у кримінальному провадженні за Національним Бюро (до того, з січня 2017 року, злочин розслідувало Солом’янське управління поліції ГУ НП у м. Києві).

Читайте також: НАБУ затримало бізнесмена Альперіна

У жовтні 2018 року посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України, яку згодом, у жовтні 2019 року детективи НАБУ перекваліфікували на ч. 2 ст. 364 КК України. Однак відтоді підозрюваний переховувався від слідства, через що його 18 жовтня 2019 року оголосили в розшук.

25 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду затримали підозрюваного для забезпечення його участі у розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тоді ж йому повідомили про завершення досудового розслідування та надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення. 27 листопада підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 153 тис. грн застави.