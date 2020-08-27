Заступник Держсекретаря США обговорив з Резніковим ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на посольство США.

“Конструктивна зустріч із віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим про те, як безпекова та гуманітарна ситуація по обидва боки лінії розмежування впливає на українців та їхнє майбутнє”, - ідеться в повідомленні посольства у Твіттер.

Як повідомляв Укрінформ, заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біган 26 серпня прибув в Україну. У середу ввечері він зустрівся у Кривому Розі з Президентом Володимиром Зеленським.

Фото: @USEmbassyKyiv