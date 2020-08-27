Шмигаль домовився із заступником Помпео про допомогу в боротьбі з COVID-19

«Радий вітати в Україні заступника Держсекретаря США Стівена Біґена. Обговорили зміцнення нашої співпраці. Домовилися про взаємопідтримку в боротьбі з #COVID19, а також посилення торгово-економічних відносин», - зазначив Шмигаль.

Він також запросив американських інвесторів брати участь у приватизації в Україні.

Посольство США раніше повідомило про те, що Стівен Біґен запевнив Шмигаля у готовності Сполучених Штатів Америки підтримувати зусилля українського уряду щодо впровадження реформ, які зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення.

За його словами, США позитивно оцінюють зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник державного секретаря США Стівен Біґен упродовж 24–27 серпня відвідав Вільнюс, Москву і Київ. Він провів зустрічі з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.

Фото: twitter.com/Denys_Shmyhal