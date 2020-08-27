Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі - Путін

Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі - Путін

Укрінформ
Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний. 

Як передає Укрінформ, про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє Інтерфакс.

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Однак ми домовилися також, що він не буде використаний до того часу, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і поки екстремістські елементи, маскуючись політичними гаслами, не перетнуть певних меж, не вдадуться до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі і так далі", - наголосив Путін.

За його словами, обидва президенти дійшли висновку про те, що "такої необхідності наразі немає, і, сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використаємо".

Він також назвав очевидним існування внутрішньополітичних проблем у Білорусі, але висловив надію на їх вирішення виключно мирними засобами.

"Все ж таки в цілому ситуація (в Білорусі) зараз вирівнюється. І я сподіваюся, що всі проблеми, - а вони, звісно, є, інакше люди б на вулиці не виходили, це абсолютно очевидна річ - що вони будуть вирішуватися в рамках конституційного поля, в рамках закону і мирними засобами", - сказав він.

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Путін також переконаний, що Росія в ситуації з Білоруссю поводиться стриманіше, ніж європейські та американські політики.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

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