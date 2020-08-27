Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі - Путін

Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний.

Як передає Укрінформ, про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє Інтерфакс.

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Однак ми домовилися також, що він не буде використаний до того часу, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і поки екстремістські елементи, маскуючись політичними гаслами, не перетнуть певних меж, не вдадуться до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі і так далі", - наголосив Путін.

За його словами, обидва президенти дійшли висновку про те, що "такої необхідності наразі немає, і, сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використаємо".

Він також назвав очевидним існування внутрішньополітичних проблем у Білорусі, але висловив надію на їх вирішення виключно мирними засобами.

"Все ж таки в цілому ситуація (в Білорусі) зараз вирівнюється. І я сподіваюся, що всі проблеми, - а вони, звісно, є, інакше люди б на вулиці не виходили, це абсолютно очевидна річ - що вони будуть вирішуватися в рамках конституційного поля, в рамках закону і мирними засобами", - сказав він.

Путін також переконаний, що Росія в ситуації з Білоруссю поводиться стриманіше, ніж європейські та американські політики.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.