Тихановська - про викрадення Колеснікової: Режим займається терором

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала викрадення члена Координаційної ради Марії Колесникової в центрі Мінська терором з боку режиму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на її телеграм-каналі.

«Режим займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колесникової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної ради», - заявила Тихановська.

Вона додала, що це не зупинить протестувальників.

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«Чим більше вони залякують, тим більше людей виходитиме на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо добиватися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", - заявила Тихановська.

Раніше ЗМІ повідомили, що члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову в Мінську невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і повезли в невідомому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.