Колесникова перетнула кордон Білорусі з Україною

Білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Іван Кравцов та Антон Родненков перетнули кордон з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського.

«8 вересня, на початку п'ятої ранку, Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і відбули в сторону України», - сказав Бичковський.

Як відомо, білоруська опозиція вчора заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

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З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: Thibault Savary / Starface / East News