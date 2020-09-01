У Білорусі оголосили про створення опозиційної партії

Штаб Віктора Бабарика, якому ЦВК Білорусі відмовив у реєстрації на виборах президента країни, оголосив про створення партії "Разом".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Про це Бабарико заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Твіттері. Колишній глава "Белгазпромбанку" перебуває під вартою від середини червня, тож судячи з усього, звернення було записано до затримання.

Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы. Мы создаём партию «Вместе». Смотрите обращение https://t.co/6Rfxw3x0ol — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) August 31, 2020

"Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку можна згуртувати всіх прихильників", - зазначив Бабарико.

Він назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи й об'єднання громадянських ініціатив.

Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, повідомила Марія Колесникова - представник штабу Бабарика та член президії Координаційної ради білоруської опозиції.

"Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - підкреслила вона, додавши, що за останні три місяці було зроблено більше, ніж за 26 років.

Зазначається, що Координаційна рада опозиції, створена з ініціативи екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціативу штабу Бабарика зі створення партії було узгоджено "з тими членами президії КР, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в раді.

Як повідомлялося, в Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: TUT.BY