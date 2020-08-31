У містах Білорусі люди шикуються у ланцюги Солідарності, арешти тривають

У Мінську і Гродно люди вишиковуються в ланцюги Солідарності, в Могильові біля торговельного центру заарештували 6 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

У ланцюг Солідарності цього вечора вишикувалися активісти в столичному районі Зелений Луг, а також у медичного університету в Гродно, де незабаром присутніх розігнали.

У Могильові біля ТЦ «Атріум» співробітники ЗМОП затримали 6 осіб і відвезли до Ленінського РВВС.

А в Солігорську затриманому главі страйкому «Білоруськалій» Анатолію Бокуну дали 15 діб арешту.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свобода